В Крыму чиновника будут судить из-за некачественного жилья для сироты

Начальник отдела управления капитального строительства администрации Евпатории предстанет перед судом по обвинению в халатности при предоставлении сироте некачественного жилья.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По информации ведомства, в ноябре 2019 года администрация заключила контракт на приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилья в поселке Заозерное для дальнейшего предоставления 30-летней женщине из числа сирот.

Обвиняемый в халатности чиновник не выехал на место и не проверил подобранную квартиру на ее соответствие техзаданию и пригодности для проживания. При этом он подписал пакет документов по приемке недвижимости, на основании чего продавец квартиры получил 2,2 млн. рублей.

Предоставленное сироте жилье не соответствовало санитарным и иным нормам, что впоследствии подтвердили эксперты. Нарушение законодательства было выявлено в ходе прокурорской проверки.

Как сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк, прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд.

В настоящее время также возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении руководителя аппарата, начальника отдела и замначальника департамента имущественных отношений администрации Евпатории, подписавших заключения о соответствии данной квартиры всем нормам и требованиям, добавили в СК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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