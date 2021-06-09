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Курортный сезон

В Евпатории насчитали 146 легальных средств размещения

Администрация Евпатории подготовила перечень официальных средств размещения, которые работают на территории муниципального образования.

Список, включающий 148 объектов, опубликован на сайте администрации. Здесь можно найти адреса сайтов отелей и пансионатов, а также их контактные телефоны.

«Официальный список позволит безопасно подобрать действительно работающие средства размещения, так как в последние годы участились случаи мошенничества.

Мошенники создают сайты-двойники либо страницы несуществующих санаториев и отелей, устанавливают привлекательные цены или предлагают существенные скидки взамен 100% предоплаты. После того, как обманутый клиент перечисляет денежные средства, на связь мошенники не выходят. Официальный перечень поможет обезопасить граждан от подобных ситуаций», — отметил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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