Санкции
Развитие сюжета: МИД России: «санкции будут всегда, Крым мы не отдадим» ● Украина угрожает санкциями Белоруссии из-за полетов в Крым ● Евросоюз согласовал продление санкций против Крыма ● Кабмин Украины инициирует введение санкций против 11 российских артистов за поездки в Крым ● Перед приездом Хуснуллина в Крым с насосов «исчезли» логотипы Siemens
В ЕС одобрили продление санкций против Крыма еще на год
фото © Новости Крыма
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на год санкций «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.
«Этот вопрос был одобрен постпредами, решение будет утверждено 18 июня на заседании Совета министров экономики и финансов ЕС», - сказал он.
Теперь должна пройти техническая процедура утверждения ограничительных мер странами-членами Евросоюза и их окончательное оформление. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 23 июня.
Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.
В частности, ограничительные меры запрещают жителям и компаниям Евросоюза покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять сопутствующие услуги. Кроме того, сохраняется запрет и на заход в порты полуострова европейских круизных кораблей. Санкции распространяются также «на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов сказал, что в течение лета «засунет нос в каждый двор». Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал свои рабочие поездки по регионам полуострова для «контроля работы местной власти» в течение всего лета.
МИД России: «санкции будут всегда, Крым мы не отдадим». Москва должна быть готова к новым санкциям, поскольку Россия не отдаст Крым и не станет просить отмены уже ранее введенных ограничений, заявил замглавы МИД России Александр Панкин во время парламентских слушаний в Госдуме.
Власти Крыма хотят обратиться в международный суд из-за «геноцида со стороны Украины». Власти полуострова готовы обратиться в международный суд из-за «геноцида крымчан со стороны Украины».
Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка. Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.
Facebook забанил губернатора Севастополя
Социальная сеть Facebook отменила предоставление значка верификации (синей «галочки») аккаунту главы Севастополя Михаила Развожаева.
Стало известно почему провалилась новая дорога в Крыму
Провал дорожного полотна на Евпаторийском шоссе в Симферополе, произошедший накануне, связан с повреждением водопровода при строительстве коллектора глубокого заложения.
В ЕС одобрили продление санкций против Крыма еще на год
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на год санкций «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя».
Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше
Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.
7 июня
В Ялте разграбили элитную многоэтажку
21 час назад
В Севастополе не будут возвращать подачу горячей воды горожанам
Это слишком дорого и не имеет смысла. Рассчитывать, как и прежде, придется на собственные силы.