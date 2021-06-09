В ЕС одобрили продление санкций против Крыма еще на год

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Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на год санкций «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

«Этот вопрос был одобрен постпредами, решение будет утверждено 18 июня на заседании Совета министров экономики и финансов ЕС», - сказал он.

Теперь должна пройти техническая процедура утверждения ограничительных мер странами-членами Евросоюза и их окончательное оформление. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 23 июня.

Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.

В частности, ограничительные меры запрещают жителям и компаниям Евросоюза покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять сопутствующие услуги. Кроме того, сохраняется запрет и на заход в порты полуострова европейских круизных кораблей. Санкции распространяются также «на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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