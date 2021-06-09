Туристический сезон выявил проблемы на пяти из 30 пляжей Севастополя

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В Севастополе официально открыт купальный сезон на всех разрешенных пляжах.

Во время рейда представители департамента городского хозяйства посетили три территории.

В Севастополе начался купальный сезон. А вместе с ним – усиленные проверки пляжей. Готовы ли они принять гостей – выясняли представители департамента городского хозяйства, передает «Первый Севастопольский». Во время рейда посетили три территории. Первым посетили пляж Солдатский. Его площадь — 9 624 квадратных метра.

К сезону его начали готовить еще в феврале. Сделать надо было многое: ремонт, дезинсекцию, подготовить персонал, получить документы и разрешения от МЧС, сдать пробы воды. По словам оператора пляжа Антона Вавилова, сейчас здесь все готово к работе.

«Мы как бы в этом году опять продолжаем историю с детской анимацией, мы ее добавим, увеличим, у нас она была по выходным, будет еще в будние. Мы обещали сделать фотозону – сейчас мы рисуем граффити – это будет фотозона. И к 12 июня мы его закончим. Это, как бы, из новшеств», – рассказал оператор пляжа «Солдатский».

На пляже работают три спасателя, он оснащен 18-ю камерами видеонаблюдения. Здесь есть необходимое оборудование для маломобильных групп населения. Пробы воды берут каждые 10 дней.

«Вот, допустим, на Солдатском, адмиралтейская Лагуна, хороший пляж, развита инфраструктура. В принципе, для обеспечения досуга. Но в тот же самый момент есть небольшие вопросы по содержанию травы, где-то покраска нужна, но это текущая деятельность, которая на всей пляжной инфраструктуре у нас развита», – сообщил директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

По его словам, главное требование ко всем пляжам – безопасность. Важна и развитая инфраструктура, в том числе и для людей с инвалидностью. В наличии должен быть весь инвентарь. Департамент городского хозяйства следит за состоянием пляжей, и даже проводит опросы, чтобы узнать, какие замечания и предложения есть у людей.

«Мы любим очень этот пляж, мы здесь живем, отдыхаем. Нам нравится эта песочная зона, потому что для детей это самое лучшее место. Здесь прекрасный песок, хороший пляж. Мы его очень любим».

«По сравнению с прошлым годом здесь стало хуже в том смысле, что оставить машину теперь негде. Если в прошлом году здесь была хоть какая-то стихийная парковка, то теперь надо идти из соседнего квартала. Если учесть, что это надо сделать с вещами, по пыльной дороге – настроения не добавляет. Так остальное все замечательно: светит солнце, отдыхающие, в меру чисто».

Следующий пляж – популярный среди жителей всего Гагаринского района – Омега. К нему у проверяющих возникло много претензий. Отсутствие информационных табличек для маломобильных граждан, замечания по благоустройству и инфраструктуре, не закрепленное спасательное оборудование. Кроме того, пляж не приняли сотрудники МЧС и дали время устранить нарушения.

«Пляж довольно большой, у нас есть основные моменты, которые мы делаем – санитарная уборка регулярная, очистка, уборка пляжа, но есть и такие моменты, как пожелания отдыхающих. Например, спуски с пирсов – они есть. Просто замечание, сделать их менее резкими и поручни поменять на более удобные. Это нарушения, которые устраняются», – сказал оператор пляжа «Омега».

По словам Расула Мусаева, пробы воды соответствуют требованиям. А устранить замечания он обещает до конца недели. Затем представители департамента снова придут сюда с проверкой.

«Хотя и сделаны запросы соответствующие в ГИМС, лабораторные анализы взяты, здесь обследовано дно, Роспотребнадзор, МЧС, это все проверят. Наверняка, акватория будет доступна. Но вот сама инфраструктура – хочется намного лучше. Если брать здесь оценку – порядка тройки из 10», – сказал Евгений Горлов.

Покраска, побелка, санитарная очистка пляжа, вывоз водорослей и поддержание порядка на детской площадке – все это, по заверениям оператора пляжа, делают регулярно.

«Нам очень нравится, что его постоянно убирают, его чистят. Что касается песка – вы сами видите. Нам нравится все. Мы очень любим Омегу и так держать».

«Песка мало здесь, трава по берегу, сами понимаете. Ну и цены: в туалет сходить 25 рублей – это же кошмар».

По словам Евгения Горлова, вопросы возникли к 5 пляжам города из 30. Если проблемы не устранят, то с операторами будут прощаться, заявил он. Департамент будет еженедельно проводить проверки и следить за состоянием прибрежных территорий.

В тексте использованы материалы: Форпост

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