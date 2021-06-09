Термопушки для облаков: в Крыму - очередной проект добычи воды

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Обеспечить сельское хозяйство на севере Крыма водой для полива можно, перебрасывая дождевые облака с юга полуострова. Для этого их всего лишь надо подогреть до нужных градусов.

Об инновационном предложении рассказал на онлайн-конференции в международном в Симферополе доктор географических наук, действующий член Крымской академии наук профессор Александр Холопцев.

Как пояснил ученый, осадки в Крыму распределяются очень неравномерно.

«Если среднее распределение у нас примерно в районе 450-500 мм, то на большей части степного Крыма, именно там, где эти осадки нужны для сельского хозяйства, их выпадает меньше 350, а то и 300 мм, а в некоторые годы бывает и меньше 200. Но мы видим, что в Крыму есть районы, где атмосферных осадков выпадает очень много, больше 1400-1500 мм в год. Это в пять раз больше, чем в степном Крыму», - сравнил Холопцев.

При этом причина неравномерности – Крымские горы. Насыщенный водой пар поднимается облаками по склонам гор, но когда достигает определенной высоты, то из-за холодных температур конденсируется в осадки именно в горах, а дальше по территории полуострова облака идут «сухими». Основная задача, которую ученым необходимо решить, состоит в том, чтобы сохранить водяной пар в облаках и помочь им «донести» эту воду до районов активного сельского хозяйства.

«Мы понимаем, что раз воздух лишается водяного пара, потому что он поднимается и охлаждается, самый простой способ – немного его подогреть, - объяснил ученый. – Но если мы начнем подогревать воздух где попало, то мы получим термическую конвекцию: воздух, нагревшись, будет подниматься в более холодные слои атмосферы, где будут образовываться кучевые облака. А если мы будем подогревать сильнее, то это уже будут облака, которые ливневые осадки, а иногда и град».

С помощью математического моделирования специалистам удалось рассчитать связь между скоростью ветра, высотой и крутизной склонов, параметрами воздуха и вывести необходимый градус нагрева.

«Достаточно подогревать на 1,5-3 градуса. Мы брали расчеты исходя из параметров Ай-Петри: в таком случае при скорости ветра от 7,5 до 15 м/с получается, что нагревать воздух больше чем на 12 градусов нельзя», - подчеркнул Холодцев.

Самый простой способ сделать это – использовать термопушки. Однако практического подтверждения эксперименты пока не нашли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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