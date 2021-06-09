Суд запретил работу «Севастопольского зоопарка»

Работа «Севастопольского зоопарка» запрещена по решению суда, которое уже вступило в силу, сообщают в прокуратуре города.

Как сказано в сообщении ведомства, после проверки деятельности «Севастопольского зоопарка», установлено, что «вольеры с особями животных и птиц, в том числе диких в нарушение ст. 42 Земельного кодекса России располагаются на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства».

«Кроме того, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, природоохранного законодательства, законодательства в сфере ветеринарии при содержании животных и предоставлении соответствующих услуг», – добавили в прокуратуре.

После проверки прокуратура предъявила исковое заявление к индивидуальному предпринимателю о запрете деятельности «Севастопольского зоопарка» и оказания населению платных услуг, а также содержании и разведении диких и сельскохозяйственных животных.

Комментарии относительно решения суда владельцев зоопарка отсутствуют.

Ранее сообщалось, что севастопольский горсуд признал незаконной работу дельфинария в Артбухте. После сообщения прокуратуры Севастопольский дельфинарий распространил заявление, в котором опроверг информацию о своем закрытии и работе без разрешительных документов. В заявлении ООО «Дельфиния» говорится, что данная информация является ложной, у них есть необходимые разрешения и дельфинарий работает в прежнем режиме, даже подготовил новую программу для посетителей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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