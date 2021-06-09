Стало известно почему провалилась новая дорога в Крыму

фото © пресс-служба вице-премьера Крыма Евгения Кабанов

Провал дорожного полотна на Евпаторийском шоссе в Симферополе, произошедший накануне, связан с повреждением водопровода при строительстве коллектора глубокого заложения.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«Обрушение грунта было связано со строительством нашего большого объекта – симферопольского подземного коллектора. Была задета водопроводная труба. Оперативно произведено геологическое сканирование, чтобы выявить, что участок имеет точечные признаки. Обнаружили, что площадь (поврежденного) участка 40 кв. метров на одной из полос Евпаторийского шоссе», – сказал Кабанов.

По его словам, сейчас работы по устранению последствий обрушения грунта заканчиваются. «До конца дня (9 июня) движение по Евпаторийскому шоссе будет восстановлено в полном объеме», – отметил вице-премьер.

Ранее министр транспорта Крыма Евгений Исаков анонсировал возобновление движение в полном объеме до обеда.

8 июня на Евпаторийском шоссе в сторону аэропорта образовалась яма длиной и шириной по 1,5 метра, глубиной 3 метра. Схему движения автомобильного транспорта пришлось изменить. Возможной причиной аварии называли сильные дожди, которые шли в районе строительства коллектора глубокого заложения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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