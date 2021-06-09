Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму снова растет число новых заражений ● В Симферополе удвоят количество ковидных мониторинговых групп ● В Крыму не уменьшается число новых заражений ● Коронавирус в Севастополе: данные за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Севастопольские кафе будут маркировать знаками о наличии прививок от COVID-19 у персонала
Севастопольские заведения общественного питания смогут получать отличительные знаки, если весь их персонал будет привит от коронавирусной инфекции.
Такое предложение прозвучало сегодня на аппаратном совещании в правительстве города.
«(Рестораторы) рассматривают возможность, скажем так, заявлять на дверях своего заведения, что здесь все вакцинированы», – заявила вице-губернатор Мария Литовко.
Губернатор Михаил Развожаев одобрил эту идею. Однако акцентировал внимание на том, что такое объявление должно быть подтверждено региональным департаментом здравоохранения и Роспотребнадзором.
«Какой-нибудь знак изобрести «Все вакцинированы», – акцентировал он. – Это дополнительная реклама даже в этом случае будет».
При этом Развожаев подчеркнул, что вакцинация – добровольная.
Ранее было предложение от главного санитарного врача по Крыму и Севастополю ввести запрет на работу общепита ночью и ограничить там число посадочных мест. Однако власти города его отклонили. При этом они приняли решение усилить контроль за соблюдением существующих ограничений, а также активизировать прививочную кампанию среди персонала.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе удвоят количество ковидных мониторинговых групп. Количество мобильных групп по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Симферополе решили увеличить вдвое – с 10 до 20.
В Крыму не уменьшается число новых заражений. За 7 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 24 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 6 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 108 случаев коронавирусной инфекции.
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7 июня
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Это слишком дорого и не имеет смысла. Рассчитывать, как и прежде, придется на собственные силы.