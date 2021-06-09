Севастопольские кафе будут маркировать знаками о наличии прививок от COVID-19 у персонала

Севастопольские заведения общественного питания смогут получать отличительные знаки, если весь их персонал будет привит от коронавирусной инфекции.

Такое предложение прозвучало сегодня на аппаратном совещании в правительстве города.

«(Рестораторы) рассматривают возможность, скажем так, заявлять на дверях своего заведения, что здесь все вакцинированы», – заявила вице-губернатор Мария Литовко.

Губернатор Михаил Развожаев одобрил эту идею. Однако акцентировал внимание на том, что такое объявление должно быть подтверждено региональным департаментом здравоохранения и Роспотребнадзором.

«Какой-нибудь знак изобрести «Все вакцинированы», – акцентировал он. – Это дополнительная реклама даже в этом случае будет».

При этом Развожаев подчеркнул, что вакцинация – добровольная.

Ранее было предложение от главного санитарного врача по Крыму и Севастополю ввести запрет на работу общепита ночью и ограничить там число посадочных мест. Однако власти города его отклонили. При этом они приняли решение усилить контроль за соблюдением существующих ограничений, а также активизировать прививочную кампанию среди персонала.

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