Власть
Саки признали самым экологически чистым городом Крыма
фото © Новости Крыма
Минприроды Крыма на своем официальном сайте проводило опрос, где каждый желающий мог отдать свой голос за самый чистый регион республики.
По результатам онлайн-голосования город Саки в этом году набрал 30,18% голосов, на втором месте — Красногвардейский район — 19.92%, третью позицию занял Кировский район – 13.59%.
Представителям органов местного самоуправления, набравших наибольшее количество голосов, вручили кубки и дипломы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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