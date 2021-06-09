Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +22
море +15

Власть

Саки признали самым экологически чистым городом Крыма

10:19 среда, 9 июня 2021
Саки
Саки признали самым экологически чистым городом Крыма

фото © Новости Крыма

Минприроды Крыма на своем официальном сайте проводило опрос, где каждый желающий мог отдать свой голос за самый чистый регион республики.

По результатам онлайн-голосования город Саки в этом году набрал 30,18% голосов, на втором месте — Красногвардейский район — 19.92%, третью позицию занял Кировский район – 13.59%.

Представителям органов местного самоуправления, набравших наибольшее количество голосов, вручили кубки и дипломы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

МИД России: «санкции будут всегда, Крым мы не отдадим». Москва должна быть готова к новым санкциям, поскольку Россия не отдаст Крым и не станет просить отмены уже ранее введенных ограничений, заявил замглавы МИД России Александр Панкин во время парламентских слушаний в Госдуме.

Власти Крыма хотят обратиться в международный суд из-за «геноцида со стороны Украины». Власти полуострова готовы обратиться в международный суд из-за «геноцида крымчан со стороны Украины».

Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка. Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.

Власти Симферополя хотят воспитывать законопослушие у горожан. Власти Симферополя попросят лидеров национальных диаспор и религиозных организаций пропагандировать законопослушное поведение.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений

В Крыму снова растет число новых заражений

За 8 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 9 июня

Какой сегодня праздник 9 июня фото

Сегодня, 9 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Главное за вчера

В Ялте разграбили элитную многоэтажку

В Ялте всем желающим обзавестись курортной недвижимостью наглядно продемонстрировали, насколько безопасно покупать жилье в «элитных» новостройках.

17 часов назад

Водный кризис
Советник главы офиса президента Украины назвал условие подачи днепровской воды в Крым

Советник главы офиса президента Украины назвал условие подачи днепровской воды в Крым

Официальный Киев может пересмотреть свою позицию относительно водной блокады Крыма только после «очень серьезных уступок» со стороны России, заявил советник главы офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации