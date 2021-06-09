Саки признали самым экологически чистым городом Крыма

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Минприроды Крыма на своем официальном сайте проводило опрос, где каждый желающий мог отдать свой голос за самый чистый регион республики.

По результатам онлайн-голосования город Саки в этом году набрал 30,18% голосов, на втором месте — Красногвардейский район — 19.92%, третью позицию занял Кировский район – 13.59%.

Представителям органов местного самоуправления, набравших наибольшее количество голосов, вручили кубки и дипломы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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