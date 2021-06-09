Прогноз погоды в Крыму на среду 9 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 9 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 17-22 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 17-22 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 17-22 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 17-22 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 21, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью около 17 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью около 16 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 92 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью около 11 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 92 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 19, в Керчи - 20, в Николаевке - 18, в Севастополе - 17, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 16, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 17, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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