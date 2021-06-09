Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной

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Уже привитым «Спутником» россиянам через какое-то время может понадобиться ревакцинация уже другим препаратом.

Об этом на заседании Госдумы заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, пишет ТАСС.

«В следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «Ковиваком» или «Эпиваккороной«», — сказал замминистра, отметив, что в данном направлении исследования еще идут.

Глава Центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург не раз выражал убежденность, что действие первой российской вакцины рассчитано минимум на два года. В конце марта представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила, что при повторной вакцинации «Спутником V», «возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме». Поэтому от ревакцинации препаратом с таким же составом придется отказаться.

Заявление Гриднева в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, от повторной вакцинации всем будет только лучше.

«Эффект при повторных прививках будет даже лучше, потому что это повторный контакт с антигеном и ваш организм будет знать, как с ним бороться. Соответственно, ревакцинация повышает уровень иммунитета. По всем прививкам это видно. Это общий закон биологии», — отметил он.

При этом он указал, что пока нет данных о необходимости вакцинироваться отличным от «Спутника V» препаратом.

В тексте использованы материалы: Форпост

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