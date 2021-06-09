Политики в Крыму поругались из-за украинской «крымской платформы»

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Участники заседания Ливадийского клуба, которое сейчас проходит в Ялте, разошлись во мнениях об угрозе «крымской платформы» – украинского проекта по возвращению полуострова в состав Украины.

«Это колоссальная угроза, – считает вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов. – Это вызов территориальной целостности России. И все те страны, которые примкнут к этой платформе, будут активными соучастниками отторжения Крыма».

Мурадов уверен, что тема «крымской платформы» недооценена в политическим пространстве России. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь призвал коллег «не драматизировать».

«Если мы будем говорить о существовании такой платформы – а она сейчас гораздо тише, чем была 7 лет назад, – мы как раз будем лить воду на мельницу тех, кто эту платформу создает, – подчеркнул он. – Не надо драматизировать, коллеги. Время работает на нас. Время работает на Крым».

Депутат Государственной думы Константин Затулин сообщил, что 27 июля Институт стран СНГ планирует провести конференцию, на которой обсудят «крымскую платформу». Однако призвал проводить подобные мероприятия с осторожностью, чтобы не показалось, что здесь «признают ее существование».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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