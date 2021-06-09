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Происшествия

Один человек погиб в ДТП на крымской трассе

Авария произошла на дороге Алушта – Ялта в районе села Малый маяк.

Накануне на дороге Алушта – Ялта произошло ДТП с участием двух легковых машин, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Авария случилась в районе села Малый Маяк. По неизвестной пока причине столкнулись две легковушки «Daewoo» и «Hyundai». На место происшествия прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства, а также автоинспекторы и медики.

Один человек получил травмы и был госпитализирован, еще один – скончался.

Отмечается, что за минувшие сутки крымские спасатели трижды выезжали для оказания помощи после ДТП.

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