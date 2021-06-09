Власть
Нетрезвым россиянам и детям запретят выгуливать животных
фото © timeout.ru
В России намерены запретить выгуливать животных детям до 14 лет, а также нетрезвым хозяевам питомцев. Кабмин поддержал предложенные сенаторами изменения в закон об ответственном содержании животных, пишут «Известия».
Запрет на выгул предлагается ввести не только для пьяных, но и для находящихся под воздействием токсических, наркотических препаратов.
Помимо этого, новый документ предполагает возможность установления дополнительных требований к содержанию питомцев, которые могут быть введены в регионах на усмотрение местных властей. Например, регламентировать длину поводка для выгула, определить предельно допустимое количество животных, которые могут сдержаться в одном жилище в многоквартирном доме, установить запрет на содержание питомцев на лестничных площадках и прочее.
Согласно положительному заключению правительства, в профильном комитете Госдумы теперь должны детальнее изучить инициативу и дополнить документ информацией о конкретных животных, в отношении которых действуют те или иные ограничения, а также финансировании мероприятий в регионах. Также кабмин распорядился проверить положения инициативы на соответствие федеральному закону «Об обязательных требованиях в РФ».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанка пойдет под суд за «выпрошенные» деньги. Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение в адрес 24-летней жительницы Джанкойского района, которая выманила у незнакомого мужчины крупную сумму денег.
Суд запретил работу «Севастопольского зоопарка». Работа «Севастопольского зоопарка» запрещена по решению суда, которое уже вступило в силу, сообщают в прокуратуре города.
В Крыму чиновника будут судить из-за некачественного жилья для сироты. Начальник отдела управления капитального строительства администрации Евпатории предстанет перед судом по обвинению в халатности при предоставлении сироте некачественного жилья.
Жительница Севастополя не простила своему сыну угрозу убийством. Нахимовский районный суд Севастополя приговорил к 11 месяцам заключения местного жителя 1980 года рождения, угрожавшего убийством собственной матери.
Привитым «Спутником V» понадобится прививка другой вакциной
Уже привитым «Спутником» россиянам через какое-то время может понадобиться ревакцинация уже другим препаратом.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Мотоциклист поразил крымчан питбулями-эквилибристами
В крымском сегменте социальных сетей появилось забавное видео – мужчина на мопеде разъезжал по одной из трасс полуострова с двумя бойцовскими псами.
В Симферополе прогремел мощный взрыв
В Симферополе прогремел взрыв. Довольно мощный.
7 часов назад
Истребитель МиГ-29 рухнул в Черное море
11 часов назад
Крым накроет «снежный ком» подорожания
14 часов назад
В Росгеологии рассказали, как продвигаются работы по поиску пресной воды для Крыма под Азовским морем
8 часов назад
Нетрезвым россиянам и детям запретят выгуливать животных
В России намерены запретить выгуливать животных детям до 14 лет, а также нетрезвым хозяевам питомцев. Кабмин поддержал предложенные сенаторами изменения в закон об ответственном содержании животных, пишут «Известия».