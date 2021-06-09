Нетрезвым россиянам и детям запретят выгуливать животных

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В России намерены запретить выгуливать животных детям до 14 лет, а также нетрезвым хозяевам питомцев. Кабмин поддержал предложенные сенаторами изменения в закон об ответственном содержании животных, пишут «Известия».

Запрет на выгул предлагается ввести не только для пьяных, но и для находящихся под воздействием токсических, наркотических препаратов.

Помимо этого, новый документ предполагает возможность установления дополнительных требований к содержанию питомцев, которые могут быть введены в регионах на усмотрение местных властей. Например, регламентировать длину поводка для выгула, определить предельно допустимое количество животных, которые могут сдержаться в одном жилище в многоквартирном доме, установить запрет на содержание питомцев на лестничных площадках и прочее.

Согласно положительному заключению правительства, в профильном комитете Госдумы теперь должны детальнее изучить инициативу и дополнить документ информацией о конкретных животных, в отношении которых действуют те или иные ограничения, а также финансировании мероприятий в регионах. Также кабмин распорядился проверить положения инициативы на соответствие федеральному закону «Об обязательных требованиях в РФ».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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