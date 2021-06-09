Музей обороны Севастополя объяснил выбор картины для брендовых сумок

Музей обороны Севастополя занялся маркетингом и серьезно усилил продажу сувениров — что было воспринято позитивно не всеми.

В социальных сетях города-героя критически восприняли идею продажи косметичек и сумочек по мотивам поствоенных картин севастопольских художников. Администрация музея в ответ подчеркнула важность такой популяризации среди гостей Севастополя.

«Красота бескрайних маковых полей — отличный повод прилететь в Севастополь. Сумки-шоперы, поясные сумки, косметички-пеналы с огненными цветами по мотивам картины „Легенда» севастопольского художника М.Ф. Чухланцева уже доступны в музейных магазинах. Приятных покупок!» — говорится в приглашающем сообщении на официальной ВК-странице музея.

Комментируя происходящее в сообществе «Черный список. Севастополь», многие севастопольцы расценили идею как неоднозначную.

«Вот так бывший музей героической обороны превращает память в позор коммерции — „шопер» и косметичка из картины о пролитой крови за Севастополь! Ждем трусы и носки с картинами об обороне Севастополя!» — комментирует маркетинговую стратегию музея пользователь Алексей Юрьев.

Севастопольский художник Руслан Микаилов также высказал мысль, что для печати на сумках выбор картины все-таки не самый логичный.

«То, что Музей обороны Севастополя популяризует тему героического прошлого города таким — максимально приближенным к туристу — образом, это хорошо. Другое дело, что выбор мотива и картины не самый, на мой взгляд, удачный. Сам бы я такую сумку не купил», — поделился мнением Руслан Микаилов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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