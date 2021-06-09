Мотоциклист поразил крымчан питбулями-эквилибристами

фото © Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

В крымском сегменте социальных сетей появилось забавное видео – мужчина на мопеде разъезжал по одной из трасс полуострова с двумя бойцовскими псами.

Собаки сидели смирно и водителю не мешали.

Пост под названием «Призрачный гонщик» опубликовали в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «Вконтакте».

Многие подписчики группы не оценили поступка мужчины.

«Не одобряю. Собаки – это груз. Должен быть закреплен в переноске, а не балансировать на наших горных спусках», – написал один из комментаторов.

«Моих бы так посадить. Они бы в прокуратуру «заяву» накатали за ненадлежащее обращение с животными. Молодцы песики, смелые! А если серьезно, и правда неоправданный риск и выпендреж», – отметила другая подписчица.

Нашлось и много тех, кто отнесся к такой затее с юмором.

«И едут же! Нравится им», – пишет один из симпатизантов.

В кинологическом клубе Симферополя ForPost пояснили, что в целом ничего страшного в ситуации нет.

«Животных с нарушенной психикой так не покатаешь – они не дадутся. А если собаки сидят спокойно, не дергаются, не лают, наверняка все будет хорошо», – успокоили кинологи.

В тексте использованы материалы: Форпост

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