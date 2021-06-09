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Власть

Крымские фермеры получили торговые места в Симферополе

В крымской столице реализуется проект по строительству нестационарных торговых объектов в спальных районах. В частности, 14 крымским фермерам выделено 33 торговых места для сбыта сельхозпродукции в Симферополе.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Он уточнил, что в крымской столице нестационарные торговые объекты будут размещены в восьми спальных районах. «Уверен, что для жителей крымской столицы вкусная и полезная фермерская продукция по ценам ниже рыночных в скором времени станет еще более доступной. На сегодня уже в 7 зонах установлены 29 нестационарных торговых объектов, ведутся работы по их подключению к коммуникациям», — подчеркнул глава Минсельхоза Крыма.

Кроме того, продукцию крымских фермеров поставляют в бюджетные учреждения республики. Диалог по заключению контрактов с местными сельхозтоваропроизводителями на поставку пищевых продуктов уже налажен. Также для реализации сельхозпродукции в Крыму проводятся ярмарки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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