Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +20
море +15

Происшествия

Крымчанка пойдет под суд за «выпрошенные» деньги

17:34 среда, 9 июня 2021

Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение в адрес 24-летней жительницы Джанкойского района, которая выманила у незнакомого мужчины крупную сумму денег.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Злоумышленница под вымышленным именем познакомилась с мужчиной в одной из социальных сетей. Впоследствии под предлогом встречи и необходимости оплаты расходов на проезд завладела путем обмана денежными средствами потерпевшего в сумме 100 тысяч рублей», - написал в прокуратуре.

Девушка пойдет под суд по статье «мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму чиновника будут судить из-за некачественного жилья для сироты. Начальник отдела управления капитального строительства администрации Евпатории предстанет перед судом по обвинению в халатности при предоставлении сироте некачественного жилья.

Жительница Севастополя не простила своему сыну угрозу убийством. Нахимовский районный суд Севастополя приговорил к 11 месяцам заключения местного жителя 1980 года рождения, угрожавшего убийством собственной матери.

Автохам на БМВ из Керчи пойдет под суд. Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в августе 2019 года управляя автомобилем БМВ, резко перестроился из одной полосы движения в другую перед движущимся троллейбусом.

За водителями на дорогах будут следить скрытно. Министерство внутренних дел представило новый проект приказа, который регламентирует скрытый надзор за соблюдением Правил дорожного движения.

Общество
Мотоциклист поразил крымчан питбулями-эквилибристами

Мотоциклист поразил крымчан питбулями-эквилибристами

В крымском сегменте социальных сетей появилось забавное видео – мужчина на мопеде разъезжал по одной из трасс полуострова с двумя бойцовскими псами.

Власть
Facebook забанил губернатора Севастополя

Facebook забанил губернатора Севастополя

Социальная сеть Facebook отменила предоставление значка верификации (синей «галочки») аккаунту главы Севастополя Михаила Развожаева.

Коронавирус в Крыму
В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса

В Крыму пациенты игнорируют повторную вакцинацию от коронавируса

В Крыму власти сообщают о «большом» количестве людей, которые не привились вторым компонентом российской вакцины от СOVID-19.

Актуальные темы

Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше

Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.

7 июня

Коронавирус в Крыму
В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями

В Крыму растет заболеваемость внебольничными пневмониями

За прошедшую неделю в Республике Крым отмечается рост количества пациентов с внебольничными пневмониями.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации