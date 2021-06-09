Происшествия
Крымчанка пойдет под суд за «выпрошенные» деньги
Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение в адрес 24-летней жительницы Джанкойского района, которая выманила у незнакомого мужчины крупную сумму денег.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Злоумышленница под вымышленным именем познакомилась с мужчиной в одной из социальных сетей. Впоследствии под предлогом встречи и необходимости оплаты расходов на проезд завладела путем обмана денежными средствами потерпевшего в сумме 100 тысяч рублей», - написал в прокуратуре.
Девушка пойдет под суд по статье «мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», ей грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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