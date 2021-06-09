Крым оказался в лидерах по уровню конфликтности бизнеса

В России отмечается рекордный уровень конфликтности бизнес-среды. Снятие большинства карантинных ограничений привело к тому, что компании принялись разрешать отложенные споры и продвигать приостановленные проекты.

Уровень конфликтности деловой среды в России в первом квартале 2021 года не просто продолжил расти, но достиг рекордных показателей за все время наблюдений, с 2017 года, пишет РБК со ссылкой на исследование инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково».

Индекс конфликтности деловой среды учитывает динамику судебных корпоративных споров, сообщения СМИ о корпоративных конфликтах и изменение числа крупных компаний на рынке. При этом в расчет показателя не включена статистика по уголовным делам против предпринимателей из-за невозможности однозначно выделить дела, относящиеся именно к корпоративным спорам.

Рост конфликтности бизнес-среды был отмечен в 80% регионов России, причем в 15 из них индекс вырос более чем на 100%. «К привычным лидерам по конфликтной среде – Москве, Крыму, Ярославлю – добавились Свердловская область и Кабардино-Балкария», – отмечают эксперты. По их мнению, в течение года индекс будет снижаться.

«Как мы уже предполагали ранее, российскую экономику всю первую половину года будет накрывать волна конфликтов, которая схлынет, по нашим прогнозам, к концу года, и экономика войдет в нормальное русло. Если только его не перекроет очередная волна коронавируса», – предсказали аналитики.

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