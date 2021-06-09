Бизнес
Крым накроет «снежный ком» подорожания
фото © Новости Крыма
Этим летом цены продолжат расти – на продукты и не только, в частности, вероятно подорожание бытовой техники, электроники, автомобилей.
Однако темпы подорожания в Крыму могут замедлиться по сравнению с началом года, обнадеживают эксперты.
Произойти это может вследствие стабилизации курса рубля, если, конечно, национальная валюта не подведет, отметили экономисты агентству «Прайм».
По словам исполнительного директора «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марины Строгай, уже подорожал почти весь спектр продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Однако сейчас эту ситуацию немного скрашивает сезонный фактор.
С экспертом согласен и председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев, который считает, что нынешние погодные условия на полуострове способствуют снижению цен на сезонные овощи и фрукты. Поэтому серьезного подорожания ждать не стоит, отметил Макеев
Вместе с тем стоимость дизтоплива по стране вскоре вырастет на 10%, а в Крыму к этому ценнику можно смело добавить еще 5%. И поскольку львиная доля товаров доставляется в Крым еще автомобильным транспортом, предугадать реальные цены на весь спектр товаров довольно проблематично, заключил наш собеседник.
Как сообщалось, весной торговые сети не могли закупить сахар. Этому предшествовало объявление правительства РФ о готовности с 1 апреля выплачивать производителям сахара субсидию за его продажу по фиксированной цене — 36 рублей за килограмм.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какие товары сильнее всего подорожают этим летом. Этим летом россиянам следует ожидать повышения цен на продукты, бытовую технику, компьютеры и автомобили.
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