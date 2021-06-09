Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +22
море +15

Бизнес

Крым накроет «снежный ком» подорожания

07:42 среда, 9 июня 2021
Крым накроет «снежный ком» подорожания

фото © Новости Крыма

Этим летом цены продолжат расти – на продукты и не только, в частности, вероятно подорожание бытовой техники, электроники, автомобилей.

Однако темпы подорожания в Крыму могут замедлиться по сравнению с началом года, обнадеживают эксперты.

Произойти это может вследствие стабилизации курса рубля, если, конечно, национальная валюта не подведет, отметили экономисты агентству «Прайм».

По словам исполнительного директора «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марины Строгай, уже подорожал почти весь спектр продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Однако сейчас эту ситуацию немного скрашивает сезонный фактор.

С экспертом согласен и председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев, который считает, что нынешние погодные условия на полуострове способствуют снижению цен на сезонные овощи и фрукты. Поэтому серьезного подорожания ждать не стоит, отметил Макеев

Вместе с тем стоимость дизтоплива по стране вскоре вырастет на 10%, а в Крыму к этому ценнику можно смело добавить еще 5%. И поскольку львиная доля товаров доставляется в Крым еще автомобильным транспортом, предугадать реальные цены на весь спектр товаров довольно проблематично, заключил наш собеседник.

Как сообщалось, весной торговые сети не могли закупить сахар. Этому предшествовало объявление правительства РФ о готовности с 1 апреля выплачивать производителям сахара субсидию за его продажу по фиксированной цене — 36 рублей за килограмм.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какие товары сильнее всего подорожают этим летом. Этим летом россиянам следует ожидать повышения цен на продукты, бытовую технику, компьютеры и автомобили.

Крымчан предупредили о легких деньгах. О финансовых пирамидах, казалось, не слышал только ленивый, но, несмотря на осведомленность, многие крымчане продолжают попадать на уловки мошенников, теряя при этом миллионы.

В Севастополе за неделю подорожали овощи и сливочное масло. В Севастополе продолжают расти цены на продукты питания, в частности на некоторые овощи, а также сливочное масло.

В Крыму зарплаты выросли, но стали меньше. Размер заработной платы в Республике Крым по итогам первых трех месяцев 2021 года увеличился на 4,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число новых заражений

В Крыму снова растет число новых заражений

За 8 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 9 июня

Какой сегодня праздник 9 июня фото

Сегодня, 9 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Главное за вчера

В Ялте разграбили элитную многоэтажку

В Ялте всем желающим обзавестись курортной недвижимостью наглядно продемонстрировали, насколько безопасно покупать жилье в «элитных» новостройках.

17 часов назад

Водный кризис
Советник главы офиса президента Украины назвал условие подачи днепровской воды в Крым

Советник главы офиса президента Украины назвал условие подачи днепровской воды в Крым

Официальный Киев может пересмотреть свою позицию относительно водной блокады Крыма только после «очень серьезных уступок» со стороны России, заявил советник главы офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации