Какой сегодня праздник 9 июня

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Сегодня, 9 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день друзей (International Friends Day)

Фото pixabay.com

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в разных странах есть и праздники посвященные друзьям. Один из них — Международный день друзей (International Friends Day) отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня.

Естественно, что в народном творчестве присутствует немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните? — Старый друг лучше новых двух. Три друга: отец, да мать, да верная жена. Друзьям и в одной могиле не тесно. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

Возможно, сегодняшний праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, даже спустя какое-то время, позвонить или написать старым-добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.

День Группы советских войск в Германии (День ГСВГ)

Фото Военное обозрение

9 июня тысячи людей в России отмечают памятную дату – День Группы советских войск в Германии (День ГСВГ). В этот день в 1945 году была сформирована Группа советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ), преобразованная в 1954 году в Группу советских войск в Германии (ГСВГ), а затем, в 1989-м, – в Западную группу войск (ЗГВ).

Основной задачей Группы было обеспечение защиты западных рубежей СССР от внешних угроз и сокрушение любого противника. Поэтому данные войска были оснащены самой совершенной и современной боевой техникой и оружием, в том числе ядерным. Группа всегда являлась испытательным полигоном возможностей новейших на тот момент образцов оружия, уровня подготовки командных кадров и личного состава. Группа войск относилась к первому стратегическому эшелону (войскам прикрытия). К тому же ГСВГ стала и знаменитой кузницей кадров: будущие министры обороны СССР, СНГ, начальники Генштаба, главкомы, большинство маршалов, генералов, высший офицерский состав СССР, России и стран СНГ прошли школу обучения и воспитания именно здесь. Ведь в ГСВГ готовность к войне всегда была постоянной и проверялась круглосуточно.

Ветераны и сослуживцы, прошедшие службу или работавшие там, и сегодня помнят памятную дату 9 июня. Каждый год в разных российских городах в этот день они приходят на встречи и вечера памяти.

Федорин день

Народный праздник «Федорин день» отмечается 9 июня (по старому стилю - 27 мая). В православном церковном календаре это дата памяти мученицы Феодоры Александрийской, девы. Другие названия праздника: «Федора», «Домовница». Этот день был отмечен особой приметой: на Федору нельзя было подметать пол в доме - считалось, будто таким образом «выносится сор из избы», что приводит к ссорам в семье.

Также сегодня, 9 июня, отмечают такие праздники:

- Международный день архивов (International Archives Day)

- День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского

- День пускания мыльных пузырей

- День южноамериканского футбола

- День Кораллового треугольника (Coral Triangle Day)

- Международный день аккредитации (International Accreditation Day)

- День Дональда Дака (National Donald Duck Day) в США

- День матери (Mammendag) в Люксембурге

- День пожилых людей в США

- День отца в Бельгии, Австрии

- День героев в Уганде

- День пирога с ревенем и клубникой (National Rhubarb Strawberry Pie Day) в США

- День канадских рек (Canadian Rivers Day)

- День святого Колумба Ирландского в Ирландии

- День автономии Аландских островов

Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Анастасия, Ферапонт, Феодора, Леонтий, Иона, Фотий, Киприан, Леонид, Дидим, Нил, Алипий, Диана, Евсевиот.

Что происходило 9 июня в прошлые годы

53 - войска Красса разбиты парфянами в битве при Каррах. Сам полководец погиб.

53 - свадьба Нерона и Клавдии Октавии, дочери Клавдия.

1246 - итальянский путешественник францисканский монах Джованни да Плано Карпини вернулся в Киев после того, как первым из европейцев достиг столицы монгольской империи Каракорума.

1719 - Петр I поделил российские губернии на провинции и уезды.

1822 - в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.

1850 - во Франции запрещены клубы и публичные митинги.

1889 - на месте сожжения Джордано Бруно в Риме ему открыт памятник.

1898 - Англия получила от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет.

1928 - приняты «Законы юных пионеров Советского Союза».

1931 - между Москвой и Ленинградом стал курсировать поезд «Красная стрела».

1934 - вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

1941 - в Германии создан штаб «Восток» для эксплуатации оккупированных территорий СССР.

1959 - на воду спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами на бортуамериканская «Джордж Вашингтон».

1963 - Уинстон Черчилль объявлен почетным гражданином США.

1969 - Брайан Джонс заявил о своем уходе из «Роллинг Стоунз». Его заменил Мик Тейлор.

1986 - в ходе визита в Венгрию Михаил Горбачев выдвинул лозунг «Больше демократии, больше социализма».

1994 - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград).

1995 - в Сочи президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин подписали договор о разделе Черноморского флота. Он будет поделен пополам между Украиной и Россией, после чего Россия выкупит долю Украины в свою собственность.

2001 - Солженицын выступил за смертную казнь.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 июня. Какие праздники будут завтра?

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