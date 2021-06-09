Истребитель МиГ-29 рухнул в Черное море

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Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас, отметили в минобороны Болгарии.

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии потерпел крушение в Черном море во время выполнения тренировочной задачу в рамках тактических учений Шабла-21. Об этом сообщило министерство обороны страны в среду, 9 июня.

Указано, что самолет МиГ-29 потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45 ночи (время совпадает с киевским).

«Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС», – говорится в сообщении.

Военные маневры Шабла-21 приостановлены в связи с инцидентом.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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