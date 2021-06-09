Происшествия
Автохам на БМВ из Керчи пойдет под суд
Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в августе 2019 года управляя автомобилем БМВ, резко перестроился из одной полосы движения в другую перед движущимся троллейбусом.
Водителю троллейбуса пришлось экстренно затормозить, в салоне упала женщина и получила множественные травмы. Водитель БМВ при этом с места ДТП скрылся.
Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Керченский городской суд.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Судье из Ялты оставили в силе приговор по делу о госизмене. Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты судьи Ялтинского городского суда по делу о государственной измене и оставил без изменений заочный приговор в виде 12 лет лишения свобода с конфискацией имущества.
В вытрезвитель - по новым правилам: что изменилось. В России утверждены новые правила доставки пьяных граждан в вытрезвители: попасть в такое учреждение теперь можно с улицы или прямо из дома.
Керчанину грозит срок за ДТП с троллейбусом и пострадавшей пассажиркой. Житель Керчи предстанет перед судом за то, что спровоцировал ДТП, в котором пострадала пассажирка троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Жителя Судака за реализацию алкоголя оштрафовали на 2,2 млн. Судакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
В Крыму снова растет число новых заражений
За 8 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 9 июня фото
Сегодня, 9 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Ялте разграбили элитную многоэтажку
В Ялте всем желающим обзавестись курортной недвижимостью наглядно продемонстрировали, насколько безопасно покупать жилье в «элитных» новостройках.
17 часов назад
На выезде из Симферополя - обвал дороги
20 часов назад
«Ворота Крыма» вошли в пятерку самых зловещих мест
19 часов назад
Снова ливни и грозы: в Крыму ждут новых штормов
21 час назад
Совмин Крыма разрешил застройку Форосского парка
16 часов назад
Советник главы офиса президента Украины назвал условие подачи днепровской воды в Крым
Официальный Киев может пересмотреть свою позицию относительно водной блокады Крыма только после «очень серьезных уступок» со стороны России, заявил советник главы офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.