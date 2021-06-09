Автохам на БМВ из Керчи пойдет под суд

Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в августе 2019 года управляя автомобилем БМВ, резко перестроился из одной полосы движения в другую перед движущимся троллейбусом.

Водителю троллейбуса пришлось экстренно затормозить, в салоне упала женщина и получила множественные травмы. Водитель БМВ при этом с места ДТП скрылся.

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Керченский городской суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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