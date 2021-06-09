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Происшествия

Автохам на БМВ из Керчи пойдет под суд

10:48 среда, 9 июня 2021
Керчь

Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в августе 2019 года управляя автомобилем БМВ, резко перестроился из одной полосы движения в другую перед движущимся троллейбусом.

Водителю троллейбуса пришлось экстренно затормозить, в салоне упала женщина и получила множественные травмы. Водитель БМВ при этом с места ДТП скрылся.

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Керченский городской суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В вытрезвитель - по новым правилам: что изменилось. В России утверждены новые правила доставки пьяных граждан в вытрезвители: попасть в такое учреждение теперь можно с улицы или прямо из дома.

Керчанину грозит срок за ДТП с троллейбусом и пострадавшей пассажиркой. Житель Керчи предстанет перед судом за то, что спровоцировал ДТП, в котором пострадала пассажирка троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Жителя Судака за реализацию алкоголя оштрафовали на 2,2 млн. Судакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

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