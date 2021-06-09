Власть
Facebook забанил губернатора Севастополя
фото © пресс-служба правительства Севастополя
Социальная сеть Facebook отменила предоставление значка верификации (синей «галочки») аккаунту главы Севастополя Михаила Развожаева.
Об этом сообщил представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.
Как сообщил Антон Кориневич, несколько недель назад его коллеги обнаружили, что аккаунт губернатора Севастополя Михаила Развожаева в Facebook числится верифицированным.
«Конечно, мы не могли оставить это без внимания. Сейчас у этого человека верификации и «синей галочки» уже нет. И не будет, потому что он незаконно осуществляет свою деятельность и является частью оккупационной администрации Российской Федерации в нашем украинском Севастополе. Соответственно, такой должности и государственного деятеля просто не существует. Как для Украины, так и для всего цивилизованного мира. Такая она, судьба оккупанта», – описал причины своего возбуждения Кориневич.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об окончательно созревшем решении закрыть данный аккаунт.
Комментарий Михаила Развожаева предоставила его пресс-служба.
«Вы только вдумайтесь, сидят такие товарищи, зарплату получают и строчат жалобы на синие галочки. Сразу видно, какой серьезной и важной работой они занимаются», – прокомментировал действия украинской стороны Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил, что закрыть в фейсбуке свою страницу хотел уже давно, а с «учетом курьезной истории с «синей галкой» время точно пришло». Отныне градоначальник намерен общаться с гражданами через Вконтакте и Инстаграм.
К слову, сеть Инстаграм также принадлежит Facebook.
В тексте использованы материалы: Форпост
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