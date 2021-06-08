Власть
Жителя Судака за реализацию алкоголя оштрафовали на 2,2 млн
Судакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Согласно материалам дела, один из подсудимых приобрел более 10 тонн винограда, а также спиртосодержащую жидкость объемом более 1 900 литров.
В дальнейшем, произведенная из указанных компонентов и не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей «продукция» реализовывалась жителям Судака и гостям курортного города, в чем принимали активное участие остальные подсудимые. В ходе обыска у подсудимого обнаружили и изъяли более 80 грамм каннабиса и более 98 грамм растений конопли.
Суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Судака и назначил ему окончательное назначение в виде штрафа в размере 2,2 миллионов рублей. Еще трое подсудимых признаны виновными в сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму 350 000 рублей.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму изменили дислокацию камер ГИБДД. С 7 по 13 июня в Крыму изменится дислокация передвижных комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения «Кордон-М».
«Безопасный город»: как камеры видеонаблюдения в Севастополе влияют на жизнь. Во всех регионах может появиться система видеонаблюдения «Безопасный город». На внедрение технологии правительство страны планирует потратить около 97 миллиардов рублей. В Севастополе городскую систему мониторинга в тестовом режиме запустили в апреле.
Сотрудники МВД и «Херсонеса Таврического» освобождают Фиолент от палаток. В Севастополе полицейские вместе с сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический» провели профилактический рейд на мысе Фиолент.
Торгово-офисный центр в Севастополе оказался опасным для граждан. Прокуратурой Гагаринского района выявлены нарушения законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания.
Снова ливни и грозы: в Крыму ждут новых штормов
В Крыму в ближайшие часы и на следующий день обещают возвращение сильных осадков и штормовой погоды.
В Крыму не уменьшается число новых заражений
За 7 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции.
В Феодосии незаконно огородили 25 га дикого берега
В Феодосии арендатор огородил 25 гектаров берега в районе Песчаной балки, которую туристы традиционно выбирают местом дикого отдыха.
Дамба дала трещину: вода из Днепра стала поступать в Крым
Блокирующая Северо-Крымский канал дамба «дала трещину» - вода протекает к полуострову.
вчера
Гроза с градом обрушится на Крым в ближайшие часы
23 часа назад
Море наказало внедорожник за «покатушки» по севастопольскому пляжу
Черный внедорожник, 6 июня удививший своим петлянием у кромки моря отдыхающих на пляже «Звездный берег» в Севастополе, увяз в зоне наката.