Жителя Судака за реализацию алкоголя оштрафовали на 2,2 млн

Судакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Согласно материалам дела, один из подсудимых приобрел более 10 тонн винограда, а также спиртосодержащую жидкость объемом более 1 900 литров.

В дальнейшем, произведенная из указанных компонентов и не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей «продукция» реализовывалась жителям Судака и гостям курортного города, в чем принимали активное участие остальные подсудимые. В ходе обыска у подсудимого обнаружили и изъяли более 80 грамм каннабиса и более 98 грамм растений конопли.

Суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Судака и назначил ему окончательное назначение в виде штрафа в размере 2,2 миллионов рублей. Еще трое подсудимых признаны виновными в сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму 350 000 рублей.

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