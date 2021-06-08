За водителями на дорогах будут следить скрытно

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Министерство внутренних дел представило новый проект приказа, который регламентирует скрытый надзор за соблюдением Правил дорожного движения.

Об этом пишет «Коммерсант».

Как следует из документа, во время «скрытого надзора» за движением инспектор ДПС не обязан быть в полицейской одежде и на автомобиле с цветографической раскраской. Он будет фиксировать нарушение, а затем передавать данные патрульным автомобилям и стационарным постам. Предполагается также смешанный вариант контроля, когда оформлять протокол разрешено инспектору в форме, но на нераскрашенной машине.

Речь идет о таких нарушениях, как опасное вождение, выезд на полосу встречного движения, разговор по мобильному во время движения и др.

Эти пункты, по сути, работают и сейчас, но не закреплены в новом регламенте.

При этом в тексте документа есть оговорка о том, что «сотрудник в форме на обычной машине может остановить водителя и оформить нарушение».

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Вячеслав Лысаков считает правильным разрешить сотрудникам ГИБДД во время скрытого надзора останавливать автомобили и пресекать противоправные действия.

«У меня вопрос: а каким образом сотрудники уголовного розыска работают? Они, что, должны переодеваться в форму перед задержаниями подозреваемых? А если ситуация не терпит ожидания?» — цитирует Лысакова издание «Газета.ру».

В тексте использованы материалы: Форпост

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