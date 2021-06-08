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«Ворота Крыма» вошли в пятерку самых зловещих мест

15:03 вторник, 8 июня 2021
Керчь
«Ворота Крыма» вошли в пятерку самых зловещих мест

фото © Новый день

Керчь вошла в пятерку самых зловещих городов.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru предложил своим пользователям определить, в каких городах страны царит наиболее мрачная атмосфера, где можно найти готическую архитектуру и устроить тематическую фотосессию в «зловещем» месте.

В рейтинге, составленном по итогам опроса, первое место занял Челябинск, второе – Выборг, третье – Калининград.

А Керчь оказалась на 4 месте. К сожалению, респонденты свой выбор не пояснили, поэтому остается только гадать, что зловещего они увидели в городе, считающемся воротами Крыма.

Возможно, они до сих пор находятся под впечатлением заявления министра культуры РК Арины Новосельской, что грифоны, ставшие одним из символов города, охраняют ворота в ад.

В тексте использованы материалы: Новый день

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