В вытрезвитель - по новым правилам: что изменилось

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В России утверждены новые правила доставки пьяных граждан в вытрезвители: попасть в такое учреждение теперь можно с улицы или прямо из дома.

Новый приказ утвержден главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым, пишут РИА Новости.

В соответствии с документом, в вытрезвитель могут попасть лица в состоянии алкогольного, наркотического или любого иного токсического опьянения. Забрать пьяного гражданина могут с улицы, вокзала или аэропорта, стадиона или любого другого общественного места. Для этого нетрезвому гражданину достаточно «утратить способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Тех, кто находится дома, также могут забрать по письменному заявлению граждан. А также в случае, если поведение пьяного человека угрожает жизни и здоровью окружающих, либо возможно причинение вреда имуществу.

При этом, если есть необходимость, правоохранители должны оказать задержанному первую помощь и вызвать медиков, предварительно доложив об этом в дежурную часть и составив акт, в котором должны быть указаны данные сотрудника и нетрезвого гражданина, а также адрес, по которому доставлен последний. Кроме того, приказ регламентирует правило, по которому доставлять пьяных «в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, в специализированные учреждения или в служебные помещения территориальных органов или подразделений полиции» полицейские должны будут вдвоем, досмотрев их на наличие оружия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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