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Власть

В центре Севастополя проложат новую трассу с тоннелем

В центре Севастополя проложат новую трассу с тоннелем

фото © reklama-sev.com

Дорога соединит Артбухту с улицей Пожарова.

Севастополь готовит заявку на финансирование строительства транспортной магистрали ул. Генерала Петрова – ул. Пожарова. 300 метров трассы проложат в тоннельном проходе. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил на своей странице в Instagram.

«Эта дорога поможет улучшить транспортную ситуацию в центре города», – написал он.

Отметим, что тоннельный переход между Артиллерийской бухтой и улицей Пожарова задумывался и даже был заложен в Генплан 70-х годов прошлого века. В украинские годы к этой идее вернулся мэр города Владимир Яцуба. Рассматривался вариант использовать расположенные там бомбоубежища.

Исследования показали, что дешевле и проще построить новый тоннель. Бомбоубежища же думали переоборудовать под подземный пешеходный переход с торговыми зонами.

«Дешевле и проще» в конце 2013 года выглядело как 80–100 млн гривен. Власти сообщили, что в 2014 году тоннель построить не получится, и искали инвестора.

Вопрос был поднят и в период губернаторства Дмитрия Овсянникова, но тогда остался на этапе рассмотрения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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