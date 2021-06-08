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Власть

В центре Севастополя появился оранжево-белый лабиринт

Тренд на установку разделительных столбиков на городских дорогах добрался до центра Севастополя. В Артбухте внезапно «вырос» целый лабиринт из ярко-оранжевых конструкций.

Снимком обновленного внешнего вида центральной локации города поделился в соцсети «ВКонтакте» Алексей Лазукин.

Нововведение вызвало споры пользователей — одни комментаторы предполагали, что это сделано для того, чтобы автомобилисты парковались на недавно заработавших платных парковках, другие не могли понять, как теперь заезжать на паром и где его ожидать, предсказывая огромные пробки в этом месте.

Ясность в ситуацию внесли в ГБУ «Севавтодор». Там сообщили, что установлены разделительные столбики как раз не вместо, а с целью организации накопительной парковки для ожидающих парома машин. Причем просили от этом сами горожане во время одного из прямых эфиров губернатора Севастополя Михаила Развожаева, уточнили в госучреждении.

Вместе с тем новые конструкции будут препятствовать неорганизованной парковке в Артбухте, считают в Севавтодоре. Кроме сигнальных столбиков, сегодня по поручению дептранспорта будет нанесена соответствующая дорожная разметка.

Напомним, в прошлом году установка оранжевых столбиков на площади Восставших и ряде других дорог города встретила негативную реакцию автомобилистов. Водители утверждали, что такое решение приведет к транспортному коллапсу, в случае ДТП не смогут проехать машины экстренных служб, да и чисто эстетически это некрасиво.

В тексте использованы материалы: Форпост

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