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Коронавирус в Крыму

В Симферополе удвоят количество ковидных мониторинговых групп

Количество мобильных групп по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Симферополе решили увеличить вдвое – с 10 до 20.

Об этом сообщил заместитель главы администрации города Александр Зинченко.

«Количество мобильных групп увеличено с 10 до 20. Две будут постоянно работать на общественном транспорте, три закрепляем за крупными торговыми сетями. Продолжим мониторинг объектов торговли и обслуживания, рынков. По данному направлению работаем в постоянном взаимодействии с Росптребнадзором», – цитирует Зинченко пресс-служба горадминистрации.

С прошлого года в столице Крыма работало 10 таких групп.

На территории Крыма последние четыре дня суточное количество подтвержденных случаев COVID-19 превышает отметку в 100 заболевших. До этого на протяжении двух недель в сутки фиксировали менее сотни заразившихся.

В конце мая власти Крыма продлили до 1 июля ограничения на работу развлекательных центров, театров и кинотеатров, введенные для недопущения распространения коронавируса.

На территории республики функционирует 109 пунктов вакцинации от коронавируса. В частности в Крыму работают 57 выездных бригад и 11 мобильных пунктов вакцинации в Симферополе и других городах республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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