В Севастополе пьяный водитель устроил массовое ДТП и попытался свалить все на иностранца

В Севастополе пьяный водитель разбил три автомобиля и попытался скрыться.

ДТП произошло возле одного из городских ночных клубов.

На проспекте Генерала Острякова водитель «Шевроле» повредил припаркованные автомобили БМВ, КИА и Лексус. Виновник попытался скрыться с места ДТП, но его остановили очевидцы происшествия и вызвали экипаж ДПС.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в связи с чем сотрудники ГИБДД составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Также нарушителя отстранили от управления транспортным средством, а его автомобиль поместили на штрафную площадку.

Чтобы избежать ответственности, водитель сообщил, что за рулем авто в момент ДТП находился некий иностранец, который угнал автомобиль в то время, когда он сам сидел на переднем пассажирском сиденье, а после столкновения незнакомец скрылся в неизвестном направлении. Мужчина написал заявление об угоне и был предупрежден автоинспекторами об уголовной ответственности за ложный донос.

Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев происшествия и собрали достаточно данных доказывающих, что в момент аварии за рулем «Шевроле» находился сам владелец.

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