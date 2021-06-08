В Крыму подорожали картошка, морковь и капуста

В Крыму за прошедшую неделю подорожали морковь, картошка и белокочанная свежая капуста.

Об этом сообщили в управлении службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

«Рост цен был отмечен на капусту белокочанную свежую (на 7,18%), морковь (на 4,69%), картофель (на 1,67%)», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму продолжают расти цены на продукты питания. Повышение цен в начале мая в сравнении с предыдущим месяцем наблюдается на овощи.

Ранее крымские активисты сообщали о фактическом росте цен на полуострове, а также отметили, что данное явление является систематическим.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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