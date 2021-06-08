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В Крыму подорожали картошка, морковь и капуста
В Крыму за прошедшую неделю подорожали морковь, картошка и белокочанная свежая капуста.
Об этом сообщили в управлении службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).
«Рост цен был отмечен на капусту белокочанную свежую (на 7,18%), морковь (на 4,69%), картофель (на 1,67%)», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму продолжают расти цены на продукты питания. Повышение цен в начале мая в сравнении с предыдущим месяцем наблюдается на овощи.
Ранее крымские активисты сообщали о фактическом росте цен на полуострове, а также отметили, что данное явление является систематическим.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Севастополе за неделю подорожали овощи и сливочное масло. В Севастополе продолжают расти цены на продукты питания, в частности на некоторые овощи, а также сливочное масло.
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