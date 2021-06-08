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Власть

В Крыму подорожали картошка, морковь и капуста

09:27 вторник, 8 июня 2021

В Крыму за прошедшую неделю подорожали морковь, картошка и белокочанная свежая капуста.

Об этом сообщили в управлении службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

«Рост цен был отмечен на капусту белокочанную свежую (на 7,18%), морковь (на 4,69%), картофель (на 1,67%)», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму продолжают расти цены на продукты питания. Повышение цен в начале мая в сравнении с предыдущим месяцем наблюдается на овощи.

Ранее крымские активисты сообщали о фактическом росте цен на полуострове, а также отметили, что данное явление является систематическим.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчан предупредили о легких деньгах. О финансовых пирамидах, казалось, не слышал только ленивый, но, несмотря на осведомленность, многие крымчане продолжают попадать на уловки мошенников, теряя при этом миллионы.

В Севастополе за неделю подорожали овощи и сливочное масло. В Севастополе продолжают расти цены на продукты питания, в частности на некоторые овощи, а также сливочное масло.

В Крыму зарплаты выросли, но стали меньше. Размер заработной платы в Республике Крым по итогам первых трех месяцев 2021 года увеличился на 4,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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