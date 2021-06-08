Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: данные за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Кафе и рестораны в Севастополе не соблюдают противоковидные меры
В Крыму не уменьшается число новых заражений
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За 7 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 79 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 665 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 70 человек, выздоровевших за весь период - 41 066 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 6 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 108 случаев коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 5 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму снова растет число новых заражений. За 3 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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