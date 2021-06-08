Происшествия
В Керчи поймали мужчину, который украл электросамокаты со стоянки
В Керчи возле магазина 56-летний мужчина украл два электросамоката на общую сумму 60 000 рублей, сообщает МВД Крыма.
Отмечается, что полицейские оперативно нашли самокаты, помогло наличие системы GPS. Похититель вину признал. Имущество изъято и возвращено хозяину. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.
МВД Крыма напоминает об уголовной ответственности за кражу чужого имущества и предупреждает: электросамокаты, сдаваемые в прокат на улицах города, запрограммированы для использования лишь при централизованном запуске от имени единого оператора, кроме того, они снабжены устройствами слежения. Каждая кража такого имущества в короткие сроки будет раскрыта, а виновные – понесут предусмотренное законом наказание.
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