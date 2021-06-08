В Феодосии незаконно огородили 25 га дикого берега

фото © Мэрия Феодосии

В Феодосии арендатор огородил 25 гектаров берега в районе Песчаной балки, которую туристы традиционно выбирают местом дикого отдыха.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, ограждение появилось после того, как местные власти обратились в суд с иском о расторжении договора аренды.

По информации городских властей, эта территория в 2006 году была передана по договору аренды под рекреационную деятельность. Однако земля не использовалась по назначению, также арендатор не платил арендную плату.

«В этой связи администрацией Феодосии был направлен иск в суд о взыскании платы и расторжении данного договора. После этого на указанном участке появился забор, в нарушение пункта, в котором прописана обязанность арендатора об обеспечении свободного доступа граждан к водному объекту и береговой полосе», - рассказали в администрации.

Как уточнили в пресс-службе, предпринимателю направлено требование об устранении выявленных нарушений, которые были проигнорированы.

«В настоящее время готовится очередной иск, в котором речь идет об обеспечительных мерах. Это нужно для того, чтобы на период судебных разбирательств на данном участке не началась какая-либо деятельность», - поясняют чиновники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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