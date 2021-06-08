Водный кризис
Развитие сюжета: Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше ● Дамба дала трещину: вода из Днепра стала поступать в Крым ● В России озвучили первые данные геологоразведки под Азовским морем ● Белогорское водохранилище в Крыму стремительно теряет запасы ● Воды в водохранилищах Крыма почти на шесть млн кубов меньше, чем год назад
В Алуште провели расчистку русел рек, впадающих в водохранилище
фото © Крым.реалии
В Алуште провели расчистку русел рек, впадающих в Изобильненское водохранилище.
Об этом сообщила администрация города.
«Порядка ста человек разгребали завалы веток, поваленных деревьев и каменных глыб на пути естественного потока воды. Если эти действия дадут хотя бы 10% увеличения водного притока, то значит все было не зря. В результате субботника возникло предложение – проводить регулярные эко-десанты по руслам рек и водоносным источникам, тем самым помогая наполнению водохранилищ», – говорится в сообщении на сайте администрации.
Напомним, власти в Крыму планируют перебрасывать воду в Алушту из Ялты, для этого в течение двух месяцев обещают построить водовод, соединяющий Гурзуф и Партенит.
Ранее гендиректор предприятия «Вода Крыма», Максим Новик, сообщил, что власти Крыма отмечают «недостаточные запасы» водохранилищ Алушты, что не позволяет отменить почасовой график подачи воды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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