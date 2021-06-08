В Алуште провели расчистку русел рек, впадающих в водохранилище

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В Алуште провели расчистку русел рек, впадающих в Изобильненское водохранилище.

Об этом сообщила администрация города.

«Порядка ста человек разгребали завалы веток, поваленных деревьев и каменных глыб на пути естественного потока воды. Если эти действия дадут хотя бы 10% увеличения водного притока, то значит все было не зря. В результате субботника возникло предложение – проводить регулярные эко-десанты по руслам рек и водоносным источникам, тем самым помогая наполнению водохранилищ», – говорится в сообщении на сайте администрации.

Напомним, власти в Крыму планируют перебрасывать воду в Алушту из Ялты, для этого в течение двух месяцев обещают построить водовод, соединяющий Гурзуф и Партенит.

Ранее гендиректор предприятия «Вода Крыма», Максим Новик, сообщил, что власти Крыма отмечают «недостаточные запасы» водохранилищ Алушты, что не позволяет отменить почасовой график подачи воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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