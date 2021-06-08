Судье из Ялты оставили в силе приговор по делу о госизмене

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты судьи Ялтинского городского суда по делу о государственной измене и оставил без изменений заочный приговор в виде 12 лет лишения свобода с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

«Во время судебного разбирательства установлено, что осужденный в марте – ноябре 2014 года обеспечивал становления оккупационной власти России в Крыму, а именно непосредственно участвовал в образовании и функционировании незаконно созданных оккупационных органов. Кроме того, после назначения его указом президента России на должность судьи так называемого Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации он выполнял функции представителя судебной власти государства-агрессора для недопущения контроля украинской власти на территории полуострова. Также судья умышленно оказывал помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что в настоящее время осуществляется досудебное расследование по более 200 уголовным производствам в отношении судей из Крыма и более 100 – находятся на стадии судебного разбирательства.

В январе сообщалось, что Святошинский районный суд Киева заочно признал виновным судью Ялтинского городского суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Имя судьи не сообщается. Представители Ялтинского городского суда не комментировали приговор.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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