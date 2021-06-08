Власть
Судье из Ялты оставили в силе приговор по делу о госизмене
Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты судьи Ялтинского городского суда по делу о государственной измене и оставил без изменений заочный приговор в виде 12 лет лишения свобода с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
«Во время судебного разбирательства установлено, что осужденный в марте – ноябре 2014 года обеспечивал становления оккупационной власти России в Крыму, а именно непосредственно участвовал в образовании и функционировании незаконно созданных оккупационных органов. Кроме того, после назначения его указом президента России на должность судьи так называемого Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации он выполнял функции представителя судебной власти государства-агрессора для недопущения контроля украинской власти на территории полуострова. Также судья умышленно оказывал помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности», – говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве добавили, что в настоящее время осуществляется досудебное расследование по более 200 уголовным производствам в отношении судей из Крыма и более 100 – находятся на стадии судебного разбирательства.
В январе сообщалось, что Святошинский районный суд Киева заочно признал виновным судью Ялтинского городского суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Имя судьи не сообщается. Представители Ялтинского городского суда не комментировали приговор.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Керчанину грозит срок за ДТП с троллейбусом и пострадавшей пассажиркой. Житель Керчи предстанет перед судом за то, что спровоцировал ДТП, в котором пострадала пассажирка троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Жителя Судака за реализацию алкоголя оштрафовали на 2,2 млн. Судакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
На границе Крыма задержали женщину за попытку дать взятку. В Госпогранслужбе Украины сообщают, что не пропустили через административную границу Крыма женщину, которая, как утверждают в ведомстве, нарушила украинский порядок въезда выезда с полуострова.
В Крыму изменили дислокацию камер ГИБДД. С 7 по 13 июня в Крыму изменится дислокация передвижных комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения «Кордон-М».
Городскую растительность в Севастополе поразила смертоносная болезнь фото
Розы в парке имени Анны Ахматовой заболели мучнистой росой – такое сообщение появилось в соцсетях.
Совмин Крыма разрешил застройку Форосского парка
Опубликовано постановление крымского правительства, перечеркнувшее действовавшее ранее положение «О парке-памятнике «Форосский».
В вытрезвитель - по новым правилам: что изменилось
В России утверждены новые правила доставки пьяных граждан в вытрезвители: попасть в такое учреждение теперь можно с улицы или прямо из дома.
На выезде из Симферополя - обвал дороги
Схему движения автомобильного транспорта на выезде из Симферополя в сторону Евпатории изменят из-за образовавшейся на дороге ямы.
7 часов назад
В Ялте разграбили элитную многоэтажку
4 часа назад
Снова ливни и грозы: в Крыму ждут новых штормов
8 часов назад
«Ворота Крыма» вошли в пятерку самых зловещих мест
7 часов назад
В Феодосии незаконно огородили 25 га дикого берега
11 часов назад
Какой сегодня праздник 8 июня фото
Сегодня, 8 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.