Водный кризис
Развитие сюжета: В Алуште провели расчистку русел рек, впадающих в водохранилище ● Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше ● Дамба дала трещину: вода из Днепра стала поступать в Крым ● В России озвучили первые данные геологоразведки под Азовским морем ● Белогорское водохранилище в Крыму стремительно теряет запасы
Советник главы офиса президента Украины назвал условие подачи днепровской воды в Крым
фото © Новости Крыма
Официальный Киев может пересмотреть свою позицию относительно водной блокады Крыма только после «очень серьезных уступок» со стороны России, заявил советник главы офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.) на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти», – сказал Арестович.
По его словам, на данный момент речь о подаче воды в Крым может идти «только в сценариях, которые суют эксперты, на которых не лежит ответственность за реализацию политики».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Конец эпохи: в Симферополе снесли забор «психбольницы» из «Кавказской пленницы». Забор бывшего завода имени 1 мая в Симферополе снесли. На месте ведется расчистка территории, предположительно, для нового строительства.
В Феодосии незаконно огородили 25 га дикого берега. В Феодосии арендатор огородил 25 гектаров берега в районе Песчаной балки, которую туристы традиционно выбирают местом дикого отдыха.
Реконструкция электросетей под Симферополем обойдется в 340 млн рублей. Госпредприятие «Крымэнерго» ищет подрядчика реконструкции сетей электроснабжения в селах Симферопольского района.
В Алуште провели расчистку русел рек, впадающих в водохранилище. В Алуште провели расчистку русел рек, впадающих в Изобильненское водохранилище.
«Ворота Крыма» вошли в пятерку самых зловещих мест
Керчь вошла в пятерку самых зловещих городов.
Совмин Крыма разрешил застройку Форосского парка
Опубликовано постановление крымского правительства, перечеркнувшее действовавшее ранее положение «О парке-памятнике «Форосский».
В Ялте разграбили элитную многоэтажку
В Ялте всем желающим обзавестись курортной недвижимостью наглядно продемонстрировали, насколько безопасно покупать жилье в «элитных» новостройках.
Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше
Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.
вчера
На выезде из Симферополя - обвал дороги
Схему движения автомобильного транспорта на выезде из Симферополя в сторону Евпатории изменят из-за образовавшейся на дороге ямы.