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Водный кризис

Советник главы офиса президента Украины назвал условие подачи днепровской воды в Крым

17:00 вторник, 8 июня 2021
Советник главы офиса президента Украины назвал условие подачи днепровской воды в Крым

фото © Новости Крыма

Официальный Киев может пересмотреть свою позицию относительно водной блокады Крыма только после «очень серьезных уступок» со стороны России, заявил советник главы офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.) на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти», – сказал Арестович.

По его словам, на данный момент речь о подаче воды в Крым может идти «только в сценариях, которые суют эксперты, на которых не лежит ответственность за реализацию политики».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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