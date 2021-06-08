Снова ливни и грозы: в Крыму ждут новых штормов

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В Крыму в ближайшие часы и на следующий день обещают возвращение сильных осадков и штормовой погоды.

Предупреждение озвучили в пресс-службе МЧС Республики Крым со ссылкой на информацию крымского гидрометцентра.

«Днем 8 июня и днем 9 июня, в Крыму местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с», - предупредили крымские синоптики.

Жителям республики снова напомнили о том, что сложные погодные явления чреваты подтоплениями, авариями на объектах энергетики, возможными перебоями с транспортом.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива», - предупредили в региональном МЧС.

Крымчанам посоветовали не выходить в горы и в лес, держаться подальше от пирсов и набережных, не парковать машины под деревьями и шаткими рекламными баннерами, избегать подземных переходов и цокольных помещений.

Как ранее , ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец предупреждал, что к середине недели погода улучшится и температура поднимается, а осадки будут носить мозаичный характер.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Гроза с градом обрушится на Крым в ближайшие часы. Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в ближайшие часы.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 7 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 7 июня.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 6 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 6 июня.

Вода в Черном и Азовском морях еще холодная для купания. В МЧС Крыма не советуют жителям и гостям полуострова купаться в море, поскольку вода еще «не достаточно прогрелась» для этого, сообщается на сайте ведомства.