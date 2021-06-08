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Происшествия

«Смольный» передумал тонуть у берегов Крыма

14:43 вторник, 8 июня 2021
Керчь

Керченские СМИ сообщили о том, что судно «Смольный» якобы терпит бедствие у берегов Крыма. Но в Росморречфлоте опровергли эту информацию.

Сообщалось, что транспортное средство направлялось из Алушты в Солнечногорское, но почти у берега «налетело на камни и получило пробоину». Говорилось, что во время обследования якобы были выявлены повреждения длиной в восемь метров, из-за чего оно продолжало тонуть.

Как пояснили в пресс-службе Федерального агентства Морского и речного транспорта (Росморречфлот), данная информация не соответствует действительности, и  «Смольный» не тонул у берегов Алушты.

«Информация не соответствует действительности. Мы вчера общались с капитаном судна: «Смольный» находится в безопасности и движется по своему маршруту и предназначению. Проблем у него нет», — рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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