Севастополец украл у туриста почти 100 тысяч рублей

В Севастополе местный житель украл у туриста 95 тыс. рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

По данным ведомства, 31-летний севастополец нашел на городском пляже бумажник, в котором лежали документы, банковские карты и 95 тыс. рублей. Местный житель не поверил в подлинность найденных денег, поэтому разместил в интернете объявление о находке кошелька. На него откликнулся 36-летний турист из Москвы: он подтвердил подлинность документов и банкнот и попросил их вернуть. Вместо этого севастополец бросил трубку и добавил номер москвича в черный список, а найденные деньги потратил.

В ходе розыскных работ севастопольская полиция нашла правонарушителя.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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