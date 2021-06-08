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Власть

Реконструкция электросетей под Симферополем обойдется в 340 млн рублей

09:48 вторник, 8 июня 2021
Керчь

Госпредприятие «Крымэнерго» ищет подрядчика реконструкции сетей электроснабжения в селах Симферопольского района.

Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации тендера, госпредприятие ищет подрядчика, который возьмется за выполнение комплекса проектно-изыскательских, землеустроительных и строительно-монтажных работ по реконструкции высоковольтных линий 0,4 кВ и 10 кВ в селах Пионерское, Денисовка, Краснолесье, Строгановка, Доброе, Мирное, Заречное, Белое-4, Широкое, Живописное.

Подрядчику предстоит разработать проектную документацию и определиться с техническими решениями по предмету закупки. Ему же нужно выполнить комплекс строительно-монтажных работ: замену проводов, монтаж стоек и ряд других.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 340,2 млн рублей, на выполнение работ у подрядчика будет 250 дней с момента подписания договора.

Ранее сообщалось, что «Крымэнерго» потратит более 570 млн рублей на проектирование ЛЭП на Южном берегу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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