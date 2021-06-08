Власть
Реконструкция электросетей под Симферополем обойдется в 340 млн рублей
Госпредприятие «Крымэнерго» ищет подрядчика реконструкции сетей электроснабжения в селах Симферопольского района.
Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно документации тендера, госпредприятие ищет подрядчика, который возьмется за выполнение комплекса проектно-изыскательских, землеустроительных и строительно-монтажных работ по реконструкции высоковольтных линий 0,4 кВ и 10 кВ в селах Пионерское, Денисовка, Краснолесье, Строгановка, Доброе, Мирное, Заречное, Белое-4, Широкое, Живописное.
Подрядчику предстоит разработать проектную документацию и определиться с техническими решениями по предмету закупки. Ему же нужно выполнить комплекс строительно-монтажных работ: замену проводов, монтаж стоек и ряд других.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 340,2 млн рублей, на выполнение работ у подрядчика будет 250 дней с момента подписания договора.
Ранее сообщалось, что «Крымэнерго» потратит более 570 млн рублей на проектирование ЛЭП на Южном берегу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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