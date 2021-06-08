Прогноз погоды в Крыму на вторник 8 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 8 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью около 16 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 97 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью около 14 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 96 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью около 12 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 18, в Севастополе - 17, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 18, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 16, в Сочи - 18, в Турции - 22, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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