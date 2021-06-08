Проект затопленного ливнями участка «Тавриды» будет изменен

Сергей Аксенов поручил скорректировать проектное решение по участку трассы «Таврида», который накануне оказался затопленным после сильного дождя.

Об этом руководитель региона заявил на заседании Совета министров РК.

«Нужно провести еще раз анализ проектной документации по «Тавриде». На том же месте, где был снежный занос, теперь вода пошла. Проектное решение, на мой взгляд, необходимо скорректировать», – сказал Аксенов.

Глава правительства республики Юрий Гоцанюк пообещал до конца дня подготовить и представить на рассмотрение соответствующие предложения.

7 июня в результате сильного дождя произошло подтопление участка трассы «Таврида» протяженностью 30 метров в восточной части полуострова.

Также в результате ливня и перелива воды через дамбу в селе Приозерное оказались подтопленными 18 домов, в которых проживает 35 человек, в том числе 10 детей. На базе гостиницы «Полет» в поселке Багерово был развернут пункт временного размещения, в котором находятся четыре человека, в том числе трое детей. Последствия подтопления ликвидируют 135 спасателей и 27 единиц техники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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