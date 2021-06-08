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Власть

Подъем затонувшего дока в бухте Севастополя станет длительной операцией

Подъем затонувшего дока в бухте Севастополя станет длительной операцией

фото © Форпост

На подъем затонувшего в Севастополе плавучего дока ПД-16 91-го судоремонтного завода (СРЗ) Черноморского флота уйдет значительно больше времени, чем планировалось.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, работы по подъему могут быть начаты в течение следующего года.

По словам представителя ОПК, подъем плавдока будет сложной и длительной операцией, которую намереваются начать в обозримой перспективе, и даже, возможно, уже в этом году.

Решение по подъему дока было принято командованием Черноморского флота. В операции будут принимать участие представители различных структур – водолазы, специалисты 13-го судоремонтного завода и другие.

Как сообщалось, 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул док ПД-16 со списанной подлодкой Черноморского флота Б-380. После инцидента подлодка Б-380 самостоятельно всплыла на поверхность и позднее была отбуксирована в Инкерман.

Учитывая сложную и длинную историю заложенного в 1938 году плавдока, принадлежность затонувшего военного имущества оказалась дискуссионным вопросом – и, соответственно, была отложена утилизация подлодки и дока, в котором она находилась.

Утилизация должна была стать задачей победителя тендера по разделке «на металл» утонувшего имущества. Аукцион был объявлен еще в 2016 году, однако о победителях в нем до сих пор не сообщалось.

Отметим, что плавучий док ПД-16 – понтонная металлическая конструкция для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн – был заложен в 1938 году.

В тексте использованы материалы: Форпост

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