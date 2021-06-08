Нужна ли Крыму картошка из Беларуси

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В Крыму нет дефицита картофеля, а цены на него остаются на прежнем уровне.

Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РК Денис Кратюк.

Ранее зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко рассказала, что Россия рассматривает возможность дополнительно закупить у Белоруссии несколько десятков тонн картофеля, что поможет стабилизировать цены на него. Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, уточнила Абрамченко.

По словам Дениса Кратюка, несмотря на общероссийскую тенденцию повышения цены на картофель, в Крыму все останется на прежнем уровне.

«В этом году мы планируем получить урожай в 74 тысяч тонн. В сравнении с прошлым годом, мы увеличили площади посева на 8%. Нашего картофеля хватает на 60%. Урожай у нас будет ближе к осени, молодой картофель будет как всегда достаточно недешевый, а стандартная цена картофеля, который попадет на хранение, будет без повышения», - заверил замминистра.

Он также отметил, что местную картошку крымчане потребляют как в сезон, так и из запасов. Однако для серьезного экспорта объемов картофеля, который выращивают в республике, не достаточно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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