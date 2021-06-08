Несколько сотен тысяч крымчан могут встретить новый год без отопления

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Сотни тысяч жителей Симферополя и Керчи могут остаться без теплоснабжения этой зимой.

Объявление такого содержания было распространено в многоквартирных домах Симферополя и Керчи от имени одной из фирм, занимающихся установкой индивидуального отопления. Как прокомментировали в пресс-службе АО «КрымТЭЦ», такая возможность действительно существует.

Как следует из опубликованной на информации, с 1 января 2022 года для крымских объектов генерации завершится действие специального статуса вынужденной генерации на рынке электрической энергии и мощности, предусмотренного постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2016.

«Постановление временно дало определенные экономические преференции крымским объектам энергетики по сравнению с другими объектами-участниками рынка, расположенными на материке. Это было сделано для того, чтобы станции успели провести техническое перевооружение и реконструкцию, необходимую для достойной конкуренции на энергорынке», - отмечается в заметке.

АО «КрымТЭЦ» разработала проект реконструкции Симферопольской ТЭЦ и подала его на рассмотрение профильной правительственной комиссии Российской Федерации. Проект уже получил одобрение Главгосэкспертизы, отметили в пресс-службе компании.

«На замену оборудования уйдет не более 1,5 лет, проведение работ на функционирование ТЭЦ негативно не повлияет», - отмечают на сайте компании.

Но пока реконструкция не проведена, а жители нескольких поселков, примыкающих к Симферополю и Керчи, а также социальные объекты могут остаться без тепла с 1 января, так как после окончания срока действия специального статуса станции подлежат выводу из эксплуатации.

Таким образом, жители и предприятия поселков Грэсовский, Молодежное, Комсомольское, Аэрофлотский, части района Московского кольца и нового микрорайона Крымская роза в Симферополе, микрорайоны Аршинцево, Верхний Солнечный и часть микрорайона Марат в Керчи так же не получат долгожданных теплых батарей. Кроме того, в холоде январь встретят все социальные учреждения, расположенные в этих микрорайонах двух крымских городов – детские сады, школы, больницы и т.д. Это всего более 22 тысяч квартир и двухсот социальных объектов.

В вынужденный неоплачиваемый отпуск уйдут более 400 работников предприятия.

«Об этой проблеме мы говорим уже более трех лет. Дело в том, что с этой даты для ТЭЦ перестает действовать режим вынужденной генерации, который был установлен для наших устаревших ТЭЦ на период адаптации крымской энергосистемы к работе по законам российского энергорынка. За время, которое дало Крыму российское правительство, властям необходимо было определиться, что делать с отработавшими свой ресурс объектами – модернизировать за счет инвестора или строить вместо них новые котельные за счет бюджета», - рассказали в компании.

Как уверяют на предприятии, представители акционерного общества неоднократно направляли письма во все соответствующие республиканские и федеральные ведомства.

«Прежде всего, в решении проблемы должны быть заинтересованы городские администрации городов Керчь и Симферополь. Мы им предлагали разные варианты решения, но они до сих пор не предприняли никаких действий», - говорит пресс-секретарь «КрымТЭЦ».

В свою очередь «КрымТЭЦ» предлагает провести комплексную модернизацию Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ за счет инвестора, используя кредитные ресурсы без привлечения бюджетных средств всех уровней, используя отечественное оборудование, которое ранее было использовано при строительстве Сакской ТЭЦ в 2019 году.

При этом на предприятии утверждают, что сделают все возможное, чтобы достучаться до нужных структур и не допустят отсутствия тепла в квартирах у симферопольцев и керчан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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