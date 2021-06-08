Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +23
море +15

Власть

На выезде из Симферополя - обвал дороги

На выезде из Симферополя - обвал дороги

фото © Крыминформ

Схему движения автомобильного транспорта на выезде из Симферополя в сторону Евпатории изменят из-за образовавшейся на дороге ямы.

Об этом сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков.

«Обсуждаем план действий. Будем переключать движение, разбирать, смотреть, что там внизу – провал достаточно большой, – сообщил Исаков. – Скорее всего, придется то ли две, то ли все три полосы закрывать».

На данный момент неизвестно, что стало причиной обвала и его точные размеры, выяснением занимаются специалисты.

Обвал образовался на Евпаторийском шоссе в районе въезда в симферопольский поселок ГРЭС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Севастополя проложат новую трассу с тоннелем. Дорога соединит Артбухту с улицей Пожарова.

Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня. Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.

Сервис по аренде электромобилей заработал в Крыму. Каршеринг — это одно из новых направлений в Крыму. По сути — это просто автомобиль в аренду. Можно с водителем, можно без.

Кровлю терминала аэропорта Симферополь восстановят по гарантии. Верхнее покрытие кровли терминала аэропорта Симферополь, которое было повреждено градом 16 мая, восстановят в рамках гарантийных обязательств генподрядчика.

Власть
«Ворота Крыма» вошли в пятерку самых зловещих мест

«Ворота Крыма» вошли в пятерку самых зловещих мест

Керчь вошла в пятерку самых зловещих городов.

Власть
Конец эпохи: в Симферополе снесли забор «психбольницы» из «Кавказской пленницы»

Конец эпохи: в Симферополе снесли забор «психбольницы» из «Кавказской пленницы» фото

Забор бывшего завода имени 1 мая в Симферополе снесли. На месте ведется расчистка территории, предположительно, для нового строительства.

Власть
На выезде из Симферополя - обвал дороги

На выезде из Симферополя - обвал дороги

Схему движения автомобильного транспорта на выезде из Симферополя в сторону Евпатории изменят из-за образовавшейся на дороге ямы.

Актуальные темы

Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше

Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.

вчера

Власть
В Феодосии незаконно огородили 25 га дикого берега

В Феодосии незаконно огородили 25 га дикого берега

В Феодосии арендатор огородил 25 гектаров берега в районе Песчаной балки, которую туристы традиционно выбирают местом дикого отдыха.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации