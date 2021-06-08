На выезде из Симферополя - обвал дороги

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Схему движения автомобильного транспорта на выезде из Симферополя в сторону Евпатории изменят из-за образовавшейся на дороге ямы.

Об этом сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков.

«Обсуждаем план действий. Будем переключать движение, разбирать, смотреть, что там внизу – провал достаточно большой, – сообщил Исаков. – Скорее всего, придется то ли две, то ли все три полосы закрывать».

На данный момент неизвестно, что стало причиной обвала и его точные размеры, выяснением занимаются специалисты.

Обвал образовался на Евпаторийском шоссе в районе въезда в симферопольский поселок ГРЭС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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