На Объездной дороге в Симферополе строят подземный переход

В Симферополе на Объездной дороге строят подземный пешеходный переход.

Об этом сообщили в региональном офисе Главного управления по реализации нацпроектов.

«Продолжается строительство улично-дорожной сети с подземным переходом через Объездную дорогу возле нового ЖК «Крымская роза» в Симферополе, - говорится в сообщении. - Общая сумма работ составляет 920,8 млн руб. Срок сдачи объекта - 2022 год».

По данным регионального офисе, сейчас идут работы по разработке и уплотнению грунта, прокладке водопроводных и канализационных труб. На объекте задействовано около 50 рабочих и 15 единиц техники.

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